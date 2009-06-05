Проблемные банки: хроника событий

«Дело» выяснило, какое залоговое имущество выставлено на продажу в проблемных банках

Банк Надра

В банке «Надра» самый широкий список реализуемого имущества. Банк продает 337 автомобилей, 183 дома, 404 земельных участка и 257 квартир во всех регионах Украины. Правда, приобрести залог по дешевке вряд ли получится. Так, двухкомнатная квартира в Киеве по ул. Щербакова выставлена на продажу за 207 тысяч долларов, «трешка» по ул. Щорса — 295 тысяч долларов, однокомнатная по ул. Марины Цветаевой — 110 тысяч долларов.

Автомобиль Nissan Micra (2006 года выпуска) банк продает за 15 тысяч долларов, Skoda Octavia Tour (2008 года выпуска) — за 23 тысячи долларов, а автомобиль Mazda 6 (2007 года выпуска) — за 30 тысяч долларов. «Вы можете приобрести имущество за свои деньги, за деньги с депозита или текущего счета в нашем банке. Если у вас будет недостаточно средств — необходимую сумму банк может выдать в кредит», — сообщил оператор колл-центра банка.

Банк Киев

Банк выставил на реализацию два земельных участка в Киевской области, продается также 16 автомобилей (несколько месяцев назад их было 20). Расширился ассортимент реализуемых залоговых квартир — теперь их можно приобрести в Киеве, Вышгороде и Виннице. Квартиры по ул. Ирпенской в Киеве продают по 12,5 тысячи гривен за квадратный метр. В селе Петровское Киево-Святошинского района квартиры дешевле — 8,08 тысячи гривен за квадратный метр. Однако с банком можно договориться и о меньшей цене. «Возможен торг», — говорится в объявлении.

Помимо этого, в банке можно приобрести 22 банкомата и 19 POS-терминалов, кондиционеры, газонокосилки, а также телевизор с функцией караоке и холодильник.

«Арма»

Залоговое имущество, выставленное банком на продажу, просто пестрит разнообразием. В банке, к примеру, можно приобрести ювелирные изделия, драгоценные камни, строительные краны, нефтебазу, 10 торговых помещений с оборудованием в Донецке, два действующих пансионата в Донецкой области и один в Севастополе, 19 земельных участков в Гостомеле, месторождение гранита в Ривненской области или отделочную плитку в ассортименте.

Укрпромбанк

На сайте финучреждения висит объявление о продаже квартир в новостройках в Днепропетровске, Донецке, Ивано-Франковске, Кировограде, Киеве, Львове, Николаеве, Ривне, Севастополе, Сумах, Тернополе и Хмельницком.

В Киеве квартиры на продажу выставлены в доме по ул. Княжий Затон (сдать дом в эксплуатацию обещают в IV квартале этого года). Кроме того, продается 96 квартир в селе Пролиски Бориспольского района Киевской области.

«Национальный стандарт»

«В связи с реорганизацией и сокращением региональной сети банк предлагает к реализации имущество», — говорится на сайте банка. Финучреждение планирует пустить с молотка кассовое оборудование, средства связи (телефоны, факсы, АТС), офисную мебель, банковские сейфы, банкоматы ProCash 1500 xe, РОS-терминалы, киоски самообслуживания TechPro 3000M, компьютеры и другую офисную оргтехнику.