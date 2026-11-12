Россия атаковала украинскую энергетику: в каких областях проблемы со светом

В результате российского удара по Полтавской области пострадали четверо энергетиков.

Российские войска продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, в результате чего частичные отключения электроэнергии зафиксированы в девяти областях. Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов.

"По состоянию на утро отключена часть потребителей в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Одесской, Ривненской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях", – отметил Некрасов.

В Полтавской области в результате российского обстрела пострадали четверо энергетиков. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь.

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По словам Некрасова, энергетики продолжают восстановительные работы. Аварийные бригады работают в усиленном режиме, однако их работу затрудняют частые воздушные тревоги.

Он напомнил, что в большинстве регионов Украины введены графики почасовых отключений, а для промышленных потребителей действуют графики ограничения мощности.

"Из-за непрекращающихся атак ситуация с электроснабжением может быстро меняться в течение дня, иногда даже несколько раз в час", – отметил Некрасов, добавив, что самую актуальную информацию публикуют операторы систем распределения в своих регионах.

Состояние украинской энергетики – главные новости

Первый заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко отметил, что в настоящее время невозможно делать долгосрочные прогнозы относительно электроснабжения зимой. По его словам, планировать ситуацию в энергосистеме можно лишь на сутки вперед.

Он пояснил, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от нескольких ключевых факторов: выбора целей для российских атак, масштабов повреждений, наличия необходимого оборудования и скорости восстановления поврежденной инфраструктуры.

В то же время руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип предупреждает о риске длительных отключений электроэнергии в крупных городах Украины. По его оценке, некоторые из них могут оставаться без электроэнергии до двух недель, причем вероятность такого сценария довольно высока.

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