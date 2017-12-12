НБУ ввел в обращение монету, посвященную Харьковской области
18:47, 12 декабря 2017Общество
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В центре на аверсе монеты размещена композиция, символизирующая область.
На реверсе монеты изображен герб области / facebook.com/museumofmoney.nbu.gov.ua
Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету “85 лет Луганской области” номиналом 5 гривень, посвященную Харьковской области. Об этом сообщает Музей денег НБУ в Facebook.
В центре на аверсе монеты размещена композиция, символизирующая область.
Вверху аверса размещен оттиск белокаменного здания Шаровского дворца, есть изображения трактора и фонтана «Зеркальная струя», а также снопы пшеницы и подсолнечника.
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"На реверсе монеты изображен герб области. Художник и скульптор Святослав Иваненко", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области появилась своя памятная монета.
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