НБУ ввел в обращение монету, посвященную Харьковской области

Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету “85 лет Луганской области” номиналом 5 гривень, посвященную Харьковской области. Об этом сообщает Музей денег НБУ в Facebook.

В центре на аверсе монеты размещена композиция, символизирующая область.

Вверху аверса размещен оттиск белокаменного здания Шаровского дворца, есть изображения трактора и фонтана «Зеркальная струя», а также снопы пшеницы и подсолнечника.

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"На реверсе монеты изображен герб области. Художник и скульптор Святослав Иваненко", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области появилась своя памятная монета.