Легендарный рождественский хит Jingle Bells в украинской версии набрал миллион просмотров на YouTube (видео)

Видео на песню Jingle Bells на украинском языке в исполнении группы «Шпилясті кобзарі» набрало один миллион просмотров на видеохостинге YouTube. Слова украинской версии написала поэтесса Оксана Боровец, пишет "Радио Свобода".

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В новогоднем клипе, опубликованном в декабре 2015 года, сняли 6 бездомных щенков. Все они нашли хозяев, сообщили в проекте Bandura Style.

«За период рождественских праздников видео разлетелось по всему миру: в Канаде, США, Германии и других странах, где живут украинцы. Я рад, что замысел воплотился и нам удалось донести идею не только того, что новогодний хит зазвучал теперь и на украинском, но и поддержать бездомных щенков», – говорит про видео Владимир Викарчук, участник группы «Шпилясті кобзарі».

Jingle Bells (буквально «Перезвон колокольчиков») – одна из самых известных рождественских песен мира, написанная более 150 лет назад. «Колокольчики» быстро облетели мир, они звучат в концертных залах и на улицах, как мелодия мобильных телефонов и в сольных выступлениях певцов. Эту песню исполняли оркестр Ґвена Миллера, Барбара Стрейсенд, Бінґ Кросби и многие другие.