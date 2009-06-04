В Крыму объявлено штормовое предупреждение
09:47, 04 июня 2009Общество
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Ожидаются сильные ливни, грозы, град...
В Крыму на сегодня объявлено штормовое предупреждение в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС в Крыму.
«4 июня на территории автономии ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер, 15-20 метров в секунду», – информируют спасатели.
Между тем, как передает корреспондент УНИАН, сегодня с утра в Симферополе ясная погода.
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