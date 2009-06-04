В Крыму объявлено штормовое предупреждение

09:47, 04 июня 2009
Общество
1360 0

Ожидаются сильные ливни, грозы, град...

В Крыму на сегодня объявлено штормовое предупреждение в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС в Крыму.

«4 июня на территории автономии ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер, 15-20 метров в секунду», – информируют спасатели.

Между тем, как передает корреспондент УНИАН, сегодня с утра в Симферополе ясная погода.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter