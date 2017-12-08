Весной львовские патрульные пересядут на велосипеды, новые двухколесные с формой подарила миссия ЕС (видео)

Весной львовские патрульные заступят на велопатрулювание. Прежде всего будут ездить по паркам и центру города.

На двухколесных правоохранители смогут ближе к людям и быстрее оказать помощь гражданам. Кроме велосипедов копы получили в подарок от ЕС летнюю форму с шортами. А еще шлемы, фляги для воды и спортивные перчатки.