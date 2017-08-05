В Житомире презентовали велопатруль

В центре Житомира на улице Михайловской сегодня состоялась презентация велопатруля, который будет осуществлять патрулирование в городе.

Как передает корреспондент УНИАН, презентацию велопатруля приурочили к празднованию второй годовщины со Дня создания Национальной полиции Украины. Ее провели Житомирский городской совет совместно с Управлением патрульной полиции в Житомире.

Было представлено велопатруль, который будет осуществлять патрулирование в городе.

Читайте такжеВ Одессе начал работать полицейский велопатруль (фото, видео)

Презентация состоялась на улице Михайловской с участием городского головы Сергея Сухомлина и начальника Управления патрульной полиции Александра Гуменюка, а также жителей города.

«Поздравляю весь личный состав Национальной полиции со второй годовщиной со дня ее основания. Отныне за порядком на улицах Житомира будут следить 6 велопатрулей. Это приятная новость для Житомира. Полицейские на велосипедах будут работать на пешеходных улицах и в парковых зона. Со временем мы будем увеличивать количество велопатрулей»,- сказал Сухомлин.