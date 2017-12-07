Нацсовет назначил проверку "112 Украина" за нарушение в День памяти жертв голодоморов

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку канала "112 Украина" за нарушения в День памяти жертв голодоморов 25 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета по телерадиовещанию Украины.

"Решением Национального совета 7 декабря ООО «Телерадиокомпания «112 ТВ» (логотип «112 Украина») назначена внеплановая проверка с целью выяснения, соблюдала ли компания Правила ведения вещания на теле- и радиоканалах в дни траура (скорби) и дни памяти 25 ноября этого года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что «мониторинг Нацсовета установил, что «112 Украина» распространила информацию о дне памяти после 07.58». "Изучив подробно вопросы, по результатам внеплановой проверки регулятор примет соответствующее решение", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, недавно радио "Люкс ФМ" оштрафовали на 50,5 тысяч гривен за несоблюдение языковых квот.