Брусчатка, шины и баррикады: как проходит акция Саакашвили под Радой (фоторепортаж)

10:38, 06 декабря 2017
Общество
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Протестующие укрепляют баррикады и сносят шины к палаточному городку.

В Мариинском парке на рассвете состоялась попытка штурма палаточного городка активистов, которые поддерживают Михеила Саакашвили. 

Штурм был отбит и сейчас активисты укрепляют палаточный городок. Под ВР находится большое количество правоохранителей.

Лидер партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили прокомментировал утренний штурм палаточного городка под Радой. 

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"Они хотели вытащить меня из палатки, но перепутали палатки и напали на соседнюю, со спящими активистами, жестоко избили людей", - заявил Саакашвили.

Позже в полиции заявили, что они пошли на штурм, потому что проводили мероприятия по розыску Михеила Саакашвили. Самого Саакашвили объявили в розыск по трем статьям.

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