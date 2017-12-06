Брусчатка, шины и баррикады: как проходит акция Саакашвили под Радой (фоторепортаж)
Протестующие укрепляют баррикады и сносят шины к палаточному городку.
В Мариинском парке на рассвете состоялась попытка штурма палаточного городка активистов, которые поддерживают Михеила Саакашвили.
Штурм был отбит и сейчас активисты укрепляют палаточный городок. Под ВР находится большое количество правоохранителей.
Лидер партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили прокомментировал утренний штурм палаточного городка под Радой.
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"Они хотели вытащить меня из палатки, но перепутали палатки и напали на соседнюю, со спящими активистами, жестоко избили людей", - заявил Саакашвили.
Позже в полиции заявили, что они пошли на штурм, потому что проводили мероприятия по розыску Михеила Саакашвили. Самого Саакашвили объявили в розыск по трем статьям.