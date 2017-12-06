"Они хотели вытащить меня": Саакашвили заявил, что под Радой напали на палатку со спящими активистами

Лидер партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили прокомментировал утренний штурм палаточного городка под Радой. Об этом он написал в Facebook.

"Они хотели вытащить меня из палатки, но перепутали палатки и напали на соседнюю, со спящими активистами, жестоко избили людей", - заявил Саакашвили.

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Как сообщал УНИАН, в Мариинском парке произошла попытка штурма палаточного городка активистов, которые поддерживают Михеила Саакашвили

Представителей правоохранительных органов было около сотни. Протестующие начали защищаться от правоохранителей петардами. Последние применили слезоточивый газ и повалили забор. В ответ люди начали избивать их деревянными и металлическими брусками - правоохранители отступили.