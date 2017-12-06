В оккупированном Крыму снова проводят обыски у крымских татар

Крымский адвокат Маммет Мамбетов сообщает, что в Симферополе проходит очередной обыск у активиста «поляны протеста» Фазила Ибраимова. Об этом защитник сообщил в комментарии "Крым.Реалии".

«В 6 утра по крымскому времени (7 утра по Киеву – КР) позвонила мне его (Ибраимова – КР) жена и сообщила, что в их доме обыск, и связь оборвалась», – рассказал адвокат.

По его сведениям, обыск, скорее всего, проводится в Симферополе по улице Абдуля Тейфука. Общественная организация «Крымская солидарность» сообщает, что на месте обыска стоит автозак.

Читайте такжеВ Крыму обстреляли дом крымскотатарского активиста

Как известно, в октябре 2017 года, по данным адвоката Мамбетова, российские силовики ошибочно обыскали сына 62-летнего активиста «поляны протеста» Фазила Ибраимова – Энвера.

Фазил Ибраимов является активистом местной «поляны протеста» «Стрелецкая».

В августе этого года подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд Симферополя арестовал 62-летнего Ибраимова на пять суток.

Ибраимов попытался выступить на общественных слушаниях, посвященных строительству жилого массива «Крымская роза». Однако председатель подконтрольной России администрации Симферополя Геннадий Бахарев лишил его слова и попросил полицейских вывести активиста из зала. Возникла небольшая потасовка, после которой Ибраимова обвинили в «неповиновении законным требованиям полиции».