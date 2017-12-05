В школах Житомирщины устанавливают светодиодное освещение

В школах Житомирщины устанавливают современное светодиодное освещение. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации. Как отмечается в сообщении, в области продолжают внедрять энергосберегающие технологии в учебных заведениях.

Так, на первом этаже Глезненской общеобразовательной школы I-III ступеней Любарского района за денежные средства областного бюджета устроили светодиодное освещение помещений.

Соответствующее поручение председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич дал во время рабочей поездки в Любарского района.

«По информации департамента градостроительства, архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Житомирской облгосадминистрации, 53 светодиодные энергосберегающие светильники устроили в 17 классных комнатах и других помещениях первого этажа. Светильники имеют 5-летнюю гарантию качества», - сказано в сообщении.