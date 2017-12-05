Главную елку Украины привезли в Киев (фото)

Главную елку Украины привезли в Киев.

Об этом сообщает Центр организации и безопасности дорожного движения столицы.

Как отмечается, только что автомобили с елкой были на площадке весоизмерительного комплекса на въезде в Киев и уже выдвинулись в центр столицы.

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«В эти минуты новогодняя елка уже должна пересечь черту города, а последнюю техническую остановку команда транспортировщиков осуществила на площадке весоизмерительного комплекса Центра организации дорожного движения КП «Киевдорсервис». Здесь водители согрелись горячим чаем и подготовили автопоезд к последнему этапу путешествия из далеких Карпат в столицу Украины", - отмечается в сообщении «Киевдорсервиса».

В свою очередь организатор новогодних мероприятий в Киеве Folk Ukrainе в Facebook сообщает, что елку привезут на Софийскую площадь в 12.30.

Как сообщал УНИАН, планировалось, что главную новогоднюю елку Украины привезут в Киев из Ивано-Франковской области вчера вечером, но из-за сложных погодных условий и габаритов дерева транспортировка елки происходит медленнее, чем прогнозировали.

Главную новогоднюю елку страны срубили 2 декабря возле города Богородчаны Ивано-Франковской области. Ее высота составляет 28,5 метра, диаметр кроны достигает 7 метров. Главной новогодней елке более 90 лет. Она уже не росла и подлежала плановой рубке.

Елку везут в столицу на тягачи КрАЗ. Из-за большого размера дерева полицейские потребовали, чтобы елку перевозили только в светлое время суток.

Первые новогодние локации в рамках культурно-художественного проекта «НеоРік на Софії», организатором которого является Folk Ukraine, откроются 16 декабря, и будут работать до 14 января 2018 года на Софийской и Михайловской площадях, Владимирском проезде (от Михайловской площади до пересечения с ул. Аллы Тарасовой).