Зеленая красавица направляется в Киев: главная новогодняя елка страны "застряла" на Львовщине

В Киев из Ивано-Франковской области сегодня вечером должны доставить главную новогоднюю елку страны.

Об этом сообщается на странице в Facebook международного этнокультурного проекта Folk Ukraine, который является организатором зимнего городка на Софийской и Михайловской площадях.

«Зеленая красавица направляется в Киев. Но из-за больших размеров дерева и заснеженных дорог транспортировки елки происходит медленно. Сейчас она находится в пгт Стрый Львовской области. Надеемся, что уже сегодня вечером новогодняя елка прибудет на Софийскую площадь», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, главную новогоднюю елку страны срубили 2 декабря вблизи города Богородчаны Ивано-Франковской области. Ее высота составляет 28,5 метра, диаметр кроны достигает 7 метров. Главной новогодней елке более 90 лет. Она уже не росла и подлежала плановой вырубке.

Елку везут в столицу на тягаче КрАЗ. Из-за большого размера дерева полицейские поставили условие, чтобы елку перевозили только в светлое время суток.

В Киеве первые новогодние локации в рамках культурно-художественного проекта «НеоРик на Софии», организатором которого является Folk Ukraine, откроются 16 декабря, и будут работать до 14 января 2018 года на Софийской и Михайловской площадях, Владимирском проезде (от Михайловской площади до пересечения с ул. Аллы Тарасовой).