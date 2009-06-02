Курсы валют в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,60 грн./долл., продают – по 7,66 грн./долл. Курс покупки-продажи наличного доллара не изменился по сравнению с 1 июня. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,50-7,63 грн./долл., по продаже – 7,64-7,70 грн./долл.

Сегодня средний курс покупки/продажи евро в украинских банках почти не изменился, по сравнению с 1 июня, и составляет 10,66/10,86 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,40-10,75 грн./евро, по продаже – в пределах 10,75-10,96 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня незначительно повысился, по сравнению с 1 июня, и составляет в среднем 0,2317 грн./рубль, продажи – повысился на 0,7% - до 0,2514 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,19-0,246 грн./рубль, по продаже – 0,24-0,28 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,61 грн./долл., продают – по 7,65 грн./долл. (курс не изменился со вчерашнего дня).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,68 грн./евро, продажи – 10,85 грн./евро, курс покупки/продажи немного понизился со вчерашнего дня.

Курс покупки российского рубля в киевских банках немного понизился, по сравнению с 1 июня, и составляет в среднем 0,2298 грн./рубль, продажи – повысился на 1,2% - до 0,2536 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,57/7,67 грн., евро – 10,50/10,80 грн., рубль – 0,21/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,50/7,70 грн., евро – 10,40/11,00 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,60/7,65 грн., евро – 10,70/10,88 грн., рубль – 0,23/0,245 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 2 июня, составляет: гривни к доллару США – 7,6105, к евро – 10,822131, к российскому рублю – 0,24754.