За порядком во время "марша Саакашвили" в Киеве следит около 1200 правоохранителей, ситуация спокойная – полиция
14:04, 03 декабря 2017Общество
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В Киеве проходит "марш Саакашвили", участники которого требуют принятия закона об импичменте президента.
За порядком во время марша в Киеве следит около 1200 правоохранителей / фото Страна
В Киеве за порядком во время марша, участники которого требуют принятия закона об импичменте президента, следят около 1200 правоохранителей, ситуация спокойная.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
«Правоохранители сопровождают марш, участие в котором, по предварительным подсчетам, берут примерно 1500 человек. Акция стартовала в парке имени Тараса Шевченко, оттуда колонна двинулась в центр столицы. За порядком следят около 1200 человек: мероприятия проходят спокойно», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 декабря, в Киеве проходит марш, участники которого требуют принятия закона об импичменте президента.
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