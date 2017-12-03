За порядком во время "марша Саакашвили" в Киеве следит около 1200 правоохранителей, ситуация спокойная – полиция

В Киеве за порядком во время марша, участники которого требуют принятия закона об импичменте президента, следят около 1200 правоохранителей, ситуация спокойная.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе полиции Киева.

«Правоохранители сопровождают марш, участие в котором, по предварительным подсчетам, берут примерно 1500 человек. Акция стартовала в парке имени Тараса Шевченко, оттуда колонна двинулась в центр столицы. За порядком следят около 1200 человек: мероприятия проходят спокойно», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 декабря, в Киеве проходит марш, участники которого требуют принятия закона об импичменте президента.