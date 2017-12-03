В Киеве проходит "марш Саакашвили", участники которого требуют импичмента президента (фото, видео)

В Киеве возле парка Тараса Шевченко началась акция «Марш за народный импичмент», организованная партией «Движение новых сил» Михеила Саакашвили.

Как передает корреспондент УНИАН, ведущий со сцены объявил, что одно из требований протестующих - принятие закона об импичменте президента. "Мы не согласны с тем, что происходит в государстве. И мы вышли на мирный марш протеста, которым выражаем несогласие с тем курсом, которым мы сегодня движемся в этом государстве. И мы считаем, что сегодня необходим закон об импичменте - прежде всего, для того, чтобы у нас не было коррупции, для того, чтобы не было узурпации власти, для того, чтобы не было барыг у власти, для того, чтобы не было олигархов, которые наживаются на нас с вами", - заявил он.

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Сейчас возле парка Шевченко находится более 3000 человек. По плану организаторов, который озвучил ведущий со сцены, маршрут колонны такой: бульвар Тараса Шевченко - улица Крещатик - Аллея Героев Небесной сотни - улица Шелковичная - улица Грушевского, а завершится шествие митингом на Европейской площади.

Участники акции планируют почтить память погибших участников Евромайдана на Аллее Героев Небесной сотни.

Возглавляют колонну активисты с плакатами, на которых написаны обещания президента Украины Петра Порошенко и которые, по мнению митингующих, он не выполнил. Эти плакаты они хотят оставить на улице Банковой, где находится Администрация президента Украины.

Митингующие выкрикивают лозунги «Долой барыг» и «Импичмент». Колонну сопровождают работники полиции. Нарушений общественного порядка пока не зафиксировано.