Во Львове снегоуборочная техника перешла на круглосуточный режим работы

Во Львове в связи с ухудшением погодных условий техника, задействованная для уборки города от снега, с вечера субботы, 2 декабря, работает в круглосуточном режиме.

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Как сообщила директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Львовского городского совета Ирина Маруняк, снегоуборочная техника работала всю ночь, утром к уборке города от снега присоединились работники коммунальных предприятий.

"В связи с ухудшением погодных условий в городе ночью и утром работает снегоуборочная техника. Для посыпки улиц за ночь было использовано 189 кубометров пескосмеси. Всего в городе работают и задействованы в дежурном режиме более 100 единиц снегоуборочной техники: подметальные машины, пескоразбрасыватели, погрузчики, тракторы.

Горожане также могут следить за работой снегоуборочной техники онлайн.

По информации Львовского регионального центра по гидрометеорологии, 3 декабря на территории Львова и области на дорогах гололедица, днем местами сильный мокрый снег. Ветер северо-восточный, ночью 5-10 м/с, днем 9-14 м/с, слабые метели. Температура воздуха ночью - 6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.