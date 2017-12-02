Украинские военные с двумя вертолетами провели совместные тренировки с эсминцем США

Сегодня в Черном море Военно-Морские силы Вооруженных сил Украины провели совместные тренировки типа PASSEX с эсминцем ВМС Соединенных Штатов Америки «Джеймс Уильямс». Как сообщили в пресс-центре Командования ВМС ВСУ, с украинской стороны к мероприятиям привлекались два вертолета Ка-27.

«Цель мероприятия заключалась в отработке взаимодействия с кораблями стран-партнеров в соответствии со стандартами НАТО, повышении уровня взаимосовместимости и углублении сотрудничества», - говорится в сообщении.

Во время учений вертолеты морской авиации ВМС ВСУ в непростых метеорологических условиях отработали, в частности, элементы посадки на палубу американского корабля. Также участники тренировки провели учения по противовоздушной обороны согласно стандартам НАТО, проинформировали в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, недавно украинские бойцы провели на Донбассе танковые учения.