Наводнение на Шри-Ланке: МИД подтвердил гибель украинца
16:37, 02 декабря 2017Общество
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Ранее сообщалось, что гражданина Украины смыло водой возле популярного среди туристов города Галле.
Шторм на Шри-Ланке, иллюстрация / REUTERS
В результате наводнения на Шри-Ланке погиб украинец. Об этом в Twitter сообщил Консульский департамент Министерства иностранных дел Украины.
В МИД отметили, что на данный момент "принимаются первоочередные и необходимые при таких обстоятельствах меры".
Консул підтверджує загибель українця внаслідок шторму в Шрі-Ланці. Вживаються першочергові і необхідні за таких обставин заходи.— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) December 2, 2017
Напомним, ранее стало известно о затронувшем в Шри-Ланке в результате масштабного шторма "Окхи". На данный момент известно о 26 погибших, но их количество, по словам местной власти, может возрасти.
Из зоны действия шторма уже эвакуировали тысячи людей.
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