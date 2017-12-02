Наводнение на Шри-Ланке: МИД подтвердил гибель украинца

В результате наводнения на Шри-Ланке погиб украинец. Об этом в Twitter сообщил Консульский департамент Министерства иностранных дел Украины.

В МИД отметили, что на данный момент "принимаются первоочередные и необходимые при таких обстоятельствах меры".

Консул підтверджує загибель українця внаслідок шторму в Шрі-Ланці. Вживаються першочергові і необхідні за таких обставин заходи. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) December 2, 2017

Напомним, ранее стало известно о затронувшем в Шри-Ланке в результате масштабного шторма "Окхи". На данный момент известно о 26 погибших, но их количество, по словам местной власти, может возрасти.

Из зоны действия шторма уже эвакуировали тысячи людей.