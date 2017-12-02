Наводнение на Шри-Ланке: МИД подтвердил гибель украинца

16:37, 02 декабря 2017
Общество
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Ранее сообщалось, что гражданина Украины смыло водой возле популярного среди туристов города Галле.

Шторм на Шрі-Ланці, ілюстрація / REUTERS

В результате наводнения на Шри-Ланке погиб украинец. Об этом в Twitter сообщил Консульский департамент Министерства иностранных дел Украины.

В МИД отметили, что на данный момент "принимаются первоочередные и необходимые при таких обстоятельствах меры".

Напомним, ранее стало известно о затронувшем в Шри-Ланке в результате масштабного шторма "Окхи". На данный момент известно о 26 погибших, но их количество, по словам местной власти, может возрасти.

Из зоны действия шторма уже эвакуировали тысячи людей.

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