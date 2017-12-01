Тепло и стильно: дизайнеры рассказали об актуальных зимой юбках (видео)

15:21, 01 декабря 2017
Общество
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Даже в сильный мороз на улицах можно встретить девушек в прозрачных колготках и коротких юбочках. 

Дизайнеры рассказали об актуальных зимой юбках. В последний день осени мир отмечает День юбки, отмечает ТСН.

В Украине такая одежда сейчас считается не слишком подходящей для зимы. Однако, даже в сильный мороз на улицах можно встретить девушек в прозрачных колготках и коротких юбочках.

Журналисты выяснили у экспертов, что же носить в этом зимнем сезоне.

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Теги: #дизайнеры мода#юбки зимой