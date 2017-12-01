Тепло и стильно: дизайнеры рассказали об актуальных зимой юбках (видео)

Дизайнеры рассказали об актуальных зимой юбках. В последний день осени мир отмечает День юбки, отмечает ТСН.

В Украине такая одежда сейчас считается не слишком подходящей для зимы. Однако, даже в сильный мороз на улицах можно встретить девушек в прозрачных колготках и коротких юбочках.

Журналисты выяснили у экспертов, что же носить в этом зимнем сезоне.