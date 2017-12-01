Трейлер новых "Мстителей" установил рекорд (видео)
15:05, 01 декабря 2017Общество
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Предыдущим рекордсменом был трейлер триллера «Оно» - 197 млн просмотров в первые сутки.
Ролик дебютировал в среду, 29 ноября / Marvel
Трейлер фильма «Мстители: Война бесконечности» установил рекорд, сообщает Entertainment Weekly со ссылкой на Marvel.
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Ролик дебютировал в среду, 29 ноября. Он набрал 230 млн просмотров за 24 часа, что является новым достижением. Предыдущим рекордсменом был трейлер триллера «Оно» (197 млн просмотров в первые сутки).
Напомним, в ролике «Мстителей» показаны все основные персонажи этой супергеройской киновселенной, в том числе Железный Человек, Капитан Америка, Тор, Звездный Лорд, Человек-паук, Доктор Стрэндж, Халк, Черная Вдова.
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