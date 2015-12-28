Cамым нелегально скачиваемым фильмом этого года стал "Форсаж-7"

Такие результаты показало исследование, проведенное компанией Exipio, передает Lenta.ru со ссылкой на Variety. Седьмую часть франшизы "Форсаж", в которой играют Вин Дизель, Пол Уокер, Джейсон Стейтем и Дуэйн Скала Джонсон, скачали 44,8 млн раз. Фильм "Мстители: Эра Альтрона" на втором месте с приблизительно 42 млн скачиваний. На третьем месте "Мир Юрского периода" - почти 37 млн скачиваний.

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Картина "Безумный Макс: Дорога ярости" (4-е место) была скачана почти 36,5 млн раз. На пятом - "Пятьдесят оттенков серого" (32 млн загрузок).

В рейтинг Exipio попали и несколько фильмов 2014 года. "Интерстеллар" за два года был скачан 46,8 млн раз, а "Американский снайпер" - 33,9 млн раз.

Обозреватели Variety обращают внимание на то, что масштаб пиратского распространения фильмов серьезно увеличился в 2015 году. Так, фильм 2013 года "Волк с Уолл-стрит", лидировавший в 2014 году по числу скачиваний (30 млн), в 2015 году с такими показателями даже не вошел бы в первую десятку: лента "Kingsman: Секретная служба"», находящаяся в новом рейтинге на десятом месте, собрала больше (около 31 млн скачиваний).