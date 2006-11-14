Депутат от БЮТ едва не побила фотокора Украинской правды (фото)

Курение в кулуарах парламента, невзирая даже на то, что оно нарушает закон о запрещении табакокурения в публичных местах, можно было бы списать на очередную прихоть нардепов, которых и без того немало. Тем более, что существуют немало и более опасных привычек народных избранников. Даже не курящие нардепы относятся к высокопоставленным нарушителям вполне толерантно. Скажем, спикер ВР Александр МОРОЗ шутя сказал, выгоните, мол, курильщиков на улицу, и это станет уже нарушением международных договоренностей Украины - Киотского протокола. Все бы ничего, если бы избранники не реагировали так резко на попытки журналистов зафиксировать на пленке их дурные привычки...

Дежурная потасовка в стенах Верховной Рады, к счастью, не состоялась. Это было бы тем более позорное зрелище, потому что в драке "должны" были принять участие две женщины: Инга Вершинина (депутат от фракции БЮТ, она также является членом антикризисной коалиции) и фотокор "Украинской правды" Анна Андриевская.

Вершинина курила в кулуарах парламента возле женского туалета – это при том, что специально оборудованная комната расположена точно этажом ниже. Когда Вершинина заметила, что ее сфотографировали, сообщает Украинская правда, она оставила сигарету и догнала фотографа со словами "Девочка, сейчас ты отдашь мне свою камеру и я тебе расскажу, что тебе можно делать и что нельзя! Со мной воевать очень опасно!".

"Вершинина ухватилась за мою фотоаппаратуру и начала тянуть к себе, не прекращая кричать и оскорблять меня. На претензии депутата Вершининой я ответила, что имею беспрекословное право снимать в кулуарах Верховной Рады, и это право мне дает закон о средствах массовой информации, мое редакционное удостоверение и аккредитационная карточка. После еще нескольких дерзких оскорблений я вырвала свою камеру из ее рук, посоветовала научиться говорить с людьми и отошла подальше от нее", - рассказала фотограф "Украинской правды" о своем опыте общения с Вершининой.