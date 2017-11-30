В Одессе завершено расследование в отношении иностранца, работавшего на российскую спецслужбу

В Одессе завершено расследование в отношении задержанного в июне россиянина – активного участника террористических организаций, работавшего на российскую спецслужбу.

Читайте такжеВ Одессе задержали сторонника "ЛДНР", который разыскивается Интерполом за убийствоКак сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, на текущей неделе прокуратура области направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве, расследование которого осуществляли следователи областного управления СБУ, в отношении подозреваемого в участии в террористической организации.

Установлено, что гражданин Российской Федерации в 2014 году вошел в руководящий состав террористических организаций «ЛНР» и «ДНР» и в июне 2017 года принимал активное участие в боевых действиях против украинских военных.

«Следует отметить, что подозреваемый имел значительный опыт ведения боевых действий на территории Молдовы и Грузии. Также следствие располагает информацией о том, что указанный иностранец лично пытал военнопленных, а также агитировал местное население на вступление в ряды незаконных вооруженных формирований», - сообщили в пресс-службе.

Мужчина был уличен и задержан сотрудниками УСБУ в Одесской области в июне 2017 года, когда пытался незаконно по поддельным документам гражданина Украины пересечь территорию государства для выезда в Молдову.

По ходатайству прокуратуры Одесской области подозреваемый находится под стражей. Как отметили в пресс-службе, законом предусмотрено до 15 лет заключения за совершение преступления по ч.1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической организации, организационное содействие ее созданию и деятельности).

Как уточнил УНИАН представитель СБУ, вышеназванный фигурант – 65-летний россиянин Валерий Гратов (прозвище – Саныч), которого российские спецслужбы планировали сделать «заместителем министра госбезопасности ПМР».

При задержании правоохранители в его куртке обнаружили внутренний карман, в котором был лист бумаги с установочными данными и телефонами первых лиц ПМР и некоторых граждан РФ, орден «Красная звезда», смартфон, флэш-носители информации, на которых - фотографии задержанного с террористами «Моторола», «Гиви», Захарченко, видео обстрелов украинской территории; агитационные материалы «ДНР» и «ЛНР», фото с мест боевых действий под Дебальцево, Донецким аэропортом, Горловкой, возле Снежного и Иловайска.

По данным пограничников, летом на выезд из Украины он прибыл в качестве гражданина Украины Валерия Войтенко, 1954 года рождения.

Как сообщал УНИАН, в июне в Одесской области был задержан иностранец, создававший в регионе агентурную сеть правоохранителей для российских спецслужб.

Оперативники украинской спецслужбы задокументировали, что организовать сеть российские спецслужбы приказали сотруднику Министерства государственной безопасности непризнанного Приднестровья. Отмечалось, что житель Тирасполя, имеющий двойное гражданство - РФ и Молдовы, с 1995 года работал на приднестровские и российские спецслужбы.

Сотрудники СБУ зафиксировали контакты злоумышленника с украинскими правоохранителями, которые отказались от работы на страну-агрессора.

При попытке вернуться в Приднестровье правоохранители задержали злоумышленника на одном из пунктов пропуска на границе.