В Одессу прибыл фрегат ВМС Франции

В Одессу сегодня прибыл фрегат Военно-морских сил Франции «Гепратт» (F-714 Guepratte).

Читайте такжеКомандование ВМС ВСУ прокомментировало визит в Одессу американского эсминца (видео)Как сообщили УНИАН в пресс-центре командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, в Одесский морской торговый порт 30 ноября с визитом прибыл корабль ВМС Франции «Гепратт».

Программой визита предусмотрены протокольные встречи делегации французского корабля в командовании ВМС Вооруженных сил Украины и в Одесском городском совете. Отмечается, что экипаж фрегата ожидает культурная программа, в частности, обзорная экскурсия по городу.

Визит корабля продлится до 3 декабря.

Справка УНИАН. Французский военный фрегат Guepratte класса La Fayette имеет водоизмещение 3,2 тыс. тонн, длина 125 метров, ширина 15,4 метра. Вооружение: 8 противокорабельных ракет Exocet, универсальная корабельная установка, зенитно-ракетный комплекс малой дальности.

Обладает малой радиолокационной заметностью, конструкция корпуса и надстроек проектировались с использованием так называемой технологии стелс.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября в Одессу прибыл ракетный эсминец Военно-морских сил США «Джеймс Уильямс» (USS James Williams DDG95).