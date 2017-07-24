В Одессу прибыли корабли постоянной военно-морской группы НАТО.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре командования Военно-морских сил ВС Украины, сегодня, 24 июля, с визитом в Украину прибыли корабли постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2).

«Это - эсминец Королевских ВМС Великобритании Dunkan и фрегат ВМС Турции Yildirim», - сообщили в пресс-центре.

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Программа пребывания кораблей предусматривает протокольные встречи командования похода с командующим ВМС ВС Украины и с органами власти, посещение кораблей жителями и гостями города, дружеские встречи с украинскими военными моряками. Экипажи группы кораблей ожидает культурная программа.

Визит продлится до 27 июля.