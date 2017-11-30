В Днепре начались репетиции рождественского бала ветеранов АТО и волонтеров (видео)
11:04, 30 ноября 2017Общество
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Всего примут участие 29 пар, большинство из которых не имеют танцевального опыта.
Сняли камуфляж, чтобы потом одеть фраки. Репетиции рождественского бала ветеранов АТО и волонтеров начались в Днепре.
Состоится праздник 23 декабря. Танцевать будут вальс, танго и квикстеп. Всего примут участие 29 пар, большинство из которых не имеют танцевального опыта.
Несмотря на это, покорять танцпол бойцы взялись рьяно и убеждают, что старые ранения им почти не мешают.
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