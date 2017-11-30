Топливная схема в Минобороны: НАБУ объявило в розыск еще одного подозреваемого

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск представителя компании "Трейд Коммодити" Владимира Гарькавого, который подозревается в хищении 149 млн грн при поставке топлива для Минобороны Украины.

Об этом сообщает Эспрессо со ссылкой на информацию Министерства внутренних дел Украины.

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По данным НАБУ, Гарькавый представлял "Трейд Коммодіті" на заседаниях комиссий по пересмотру контрактных цен и вел переговоры с чиновниками Минобороны от имени компании.

При этом по состоянию на октябрь 2017 года он не был в штате сотрудников компании. Гарькавый исчез из поля зрения правоохранителей 19 октября.

Напомним, 11 октября детективы НАБУ и САП задержали заместителя министра обороны Игоря Павловского и директора Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича за растрату свыше 149 млн грн госбюджета во время закупок топлива для Минобороны по ст. ч.5 ст.191 УК. Им грозит от 8 до 12 лет заключения. Игоря Павловского арестовали на два месяца.

12 октября НАБУ сообщило о подозрении еще двум чиновникам Минобороны в растрате государственных средств при закупке топлива.

Компания "Трейд Коммодити" фигурирует в преступной схеме по закупке топлива: НАБУ и САП подозревают официального владельца и директора компании Вадима Майко и неформального руководителя Владимира Гарькавого. По данным СМИ, подозреваемые в причастности к хищению должностные лица ООО "Трейд Коммодити" (Каменское) убежали.