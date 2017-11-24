Топливная схема в Минобороны: НАБУ объявило в розыск директора "Трейд Коммодити" Майко

Национальное антикоррупционное бюро разыскивает директора ООО "Трейд Коммодити" Вадима Майко, который является фигурантом уголовного дела о растрате бюджетных средств при закупке топлива для Министерства обороны.

Согласно информации, размещенной на сайте Министерства внутренних дел, Майко скрывается от правоохранительных органов с 19 октября.

Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (растрата и присвоение средств путем злоупотребления должностным положением), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура выявили коррупционную схему по растрате более 149 млн грн государственных средств при закупке горючего для Минобороны.

11 октября во время проведения обысков были задержаны заместитель министра обороны генерал-лейтенанта Игорь Павловский и директор Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимир Гулевич.

Еще двое подозреваемых по делу - служащий отдела Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов и работник Департамента внутреннего аудита Минобороны.

12 октября детективы НАБУ сообщили о подозрении в растрате более 149 млн грн при закупке горючего всем четырем должностным лицам Минобороны.

Кроме того, сообщалось, что следователи НАБУ задержали одного из инвесторов «Трейд Коммодити» Владимира Трофименко, однако впоследствии Соломенский районный суд Киева отпустил его под личное обязательство, обязав носить электронный браслет и сдать загранпаспорта.