Главу Нацакадемии аграрных наук увидели в туфлях по цене "пять гектаров на каждой ноге" (фото)

На ногах у академика опознали туфли ZILLI за 11 тыс. долларов или по цене 10 га украинской земли, пишет "Обозреватель".

Отметим, что Национальная академия аграрных наук всегда была и есть лакомым кусочком для жаждущих легкой наживы с украинских земель. В управлении академии множество государственных гектар, которые предназначены для селекции растений, изучения новых сортов и других научных целей.

Имущество академии не раз становилось причиной громких скандалов и арестов в НААН. "Агробизнес по-научному", по данным СМИ, выглядит следующим образом: чиновник на руководящей должности получает в управление землю и сдает ее частным предпринимателям.

По предварительным подсчетам, общий объем доходов от подобных махинаций составляет более 120 млн долларов в год - это без учета коррупционной составляющей.