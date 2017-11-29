Командование ВМС ВСУ прокомментировало визит в Одессу американского эсминца (видео)

Визит в Одессу американского эсминца «Джеймс Уильямс» (USS James Williams DDG95) свидетельствует о поддержке Украины со стороны Военно-морских сил США. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили в пресс-центре командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Читайте такжеВ Одессу прибыл ракетный эсминец ВМС США "Джеймс Уильямс"Отмечается, что командование ВМС ВСУ придает важное значение визиту американского корабля, и расценивает его как продолжение поддержки со стороны ВМС США.

Как отметил первый заместитель командующего ВМС ВСУ контр-адмирал Андрей Тарасов, украинские ВМС активно сотрудничают с ВМС США в вопросах реформирования и подготовки личного состава, и благодарны американским коллегам за помощь.

«Значение постоянных контактов флотов двух стран особенно трудно переоценить на этапе восстановления возможностей национального флота после его передислокации на материковую часть Украины в 2014 году в результате аннексии Российской Федерацией территории Автономной республики Крым и Севастополя», - заявил Тарасов.

По его словам, украинская сторона считает очень эффективным сотрудничество в рамках проведения двусторонних (с приглашением к участию в нем других флотов) учений серии «Си Бриз», которые способствуют укреплению стабильности и безопасности в регионе Черного моря.

Он также отметил, что за последний год состоялось порядка десяти визитов кораблей ВМС США и кораблей флотов стран-партнеров в порт Одессы, что, по его словам, является «безоговорочным свидетельством поддержки».

В пресс-центре командования добавили, что визит корабля «Джеймс Уильямс» ориентировочно продлится до 2 декабря.

В пресс-службе Одесского порта сообщили, что корабль завел в акваторию порта и пришвартовал к 16 причалу морского вокзала лоцман Вячеслав Беспалов. Для выполнения буксировочно-швартовной операции привлекались буксиры портофлота «Новатор» и «Стивидор».

Эсминец зашел в Черное море 26 ноября, через 9 дней после посещения порта Джидда в Саудовской Аравии и последовавшего затем патрулирования в Красном море.

«Заход корабля в Одесский порт состоялся на день позже запланированного из-за шторма», - отметили в пресс-службе.

«Джеймс Уильямс» является эскадренным миноносцем типа «Арли Берк». Оснащен 56 крылатыми ракетами «Томагавк». Авиационное вооружение — два вертолета Сикорский (SH-60). Корабль не входит в состав штатных соединений ВМС, действует самостоятельно; кроме оборонительных функций может использоваться для борьбы с пиратами и выполнения гуманитарных миссий.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Одессу прибыл ракетный эсминец Военно-морских сил США «Джеймс Уильямс» (USS James Williams DDG95).