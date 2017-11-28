Американский эсминец из-за шторма отложил заход в Одесский порт

Американский эсминец USS James E. Williams (DDG95) из-за шторма отказался от захода в Одессу. Швартовка корабля планировалась сегодня утром, но сильный восточный ветер с порывами до 15 метров в секунду спутал планы американских моряков, передает Думская.

Читайте такжеВ Одессу прибыл итальянский эсминец Luigi Durand de la Penne (фото, видео)В открытом море корабль этого класса подобное волнение практически не ощущает, но для захода в одесский порт необходимо высадить на борт лоцмана, что достаточно проблематично в такую погоду.

«Джеймс Вильямс» относится к поздней версии эсминцев типа «Арли Берк». Введен в эксплуатацию в декабре 2004 года. Полное водоизмещение - свыше 9600 тонн, длина 155, ширина 20, осадка 9,4 метра. Четыре газовые турбины мощностью 108 тысяч л.с. разгоняют его до 32 узлов. В 96 пусковых установках сосредоточены ракеты «Томагавк», «Стандарт-2», «Стандарт-3» и «Асрок», а также противокорабельные ракеты «Гарпун». Экипаж 380 человек. Авиационное вооружение — два вертолета Сикорский SH-60.