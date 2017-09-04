В Одессу прибыл итальянский эсминец Luigi Durand de la Penne (фото, видео)
Luigi Durand de la Penne ошвартовался возле одного из причалов Одесского морского порта, на борту эсминца проходят летнюю практику 88 курсантов Академии Военно-морских сил Италии (город Ливорно).
В Одессу сегодня утром прибыл итальянский эсминец Luigi Durand de la Penne.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время аппаратного совещания заявил мэр Одессы Геннадий Труханов. Городской голова отметил, что в настоящее время итальянская делегация уже находится в здании мэрии, и он направляется на официальную встречу.
Luigi Durand de la Penne ошвартовался возле одного из причалов Одесского морского порта, на борту эсминца проходят летнюю практику 88 курсантов Академии Военно-морских сил Италии (город Ливорно).
Как сообщили УНИАН в пресс-центре командования Военно-морских сил ВС Украины, прибытие корабля под командованием капитана 1-го ранга Фабрицио Руттери запланировано в рамках учебной практики итальянских курсантов.
Программа визита, который продлится до 7 сентября, предусматривает протокольную встречу в командовании ВМС ВС Украины, посещение эсминца личным составом Института ВМС Национального университета «Одесская морская академия» и военно-морского лицея.
Иностранные гости побывают с ознакомительной экскурсией на украинском фрегате «Гетман Сагайдачный» и в указанном одесском вузе.
«В один из дней визита украинские военные моряки совместно с итальянскими коллегами проведут переход на катере к месту гибели итальянского корабля «Альберто Раки», где возложением венка на воду почтят память павших военных моряков», - сообщили в пресс-центре. Также пройдет дружеский турнир по футболу между командами украинских и итальянских курсантов.
Справка УНИАН. Luigi Durand de la Penne – из серии итальянских эскадренных миноносцев УРО 1980-х годов. Был заложен в январе 1988, вступил в строй в марте 1993 года. Длина корабля — 147,7 метра, ширина — более 16 метров, осадка 6,7 метра. Скорость: 32 узла (59 км/ч, 37 миль/ч). Водоизмещение - около 5 тыс. тонн.
Оснащен артиллерийским и зенитным вооружением, автоматическим орудием, противокорабельными и зенитными ракетами. Располагает двумя вертолетными ангарами.