В Одессу прибыл итальянский эсминец Luigi Durand de la Penne (фото, видео)

В Одессу сегодня утром прибыл итальянский эсминец Luigi Durand de la Penne.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время аппаратного совещания заявил мэр Одессы Геннадий Труханов. Городской голова отметил, что в настоящее время итальянская делегация уже находится в здании мэрии, и он направляется на официальную встречу.

Luigi Durand de la Penne ошвартовался возле одного из причалов Одесского морского порта, на борту эсминца проходят летнюю практику 88 курсантов Академии Военно-морских сил Италии (город Ливорно).

Как сообщили УНИАН в пресс-центре командования Военно-морских сил ВС Украины, прибытие корабля под командованием капитана 1-го ранга Фабрицио Руттери запланировано в рамках учебной практики итальянских курсантов.

Программа визита, который продлится до 7 сентября, предусматривает протокольную встречу в командовании ВМС ВС Украины, посещение эсминца личным составом Института ВМС Национального университета «Одесская морская академия» и военно-морского лицея.

Иностранные гости побывают с ознакомительной экскурсией на украинском фрегате «Гетман Сагайдачный» и в указанном одесском вузе.

«В один из дней визита украинские военные моряки совместно с итальянскими коллегами проведут переход на катере к месту гибели итальянского корабля «Альберто Раки», где возложением венка на воду почтят память павших военных моряков», - сообщили в пресс-центре. Также пройдет дружеский турнир по футболу между командами украинских и итальянских курсантов.

Справка УНИАН. Luigi Durand de la Penne – из серии итальянских эскадренных миноносцев УРО 1980-х годов. Был заложен в январе 1988, вступил в строй в марте 1993 года. Длина корабля — 147,7 метра, ширина — более 16 метров, осадка 6,7 метра. Скорость: 32 узла (59 км/ч, 37 миль/ч). Водоизмещение - около 5 тыс. тонн.

Оснащен артиллерийским и зенитным вооружением, автоматическим орудием, противокорабельными и зенитными ракетами. Располагает двумя вертолетными ангарами.