Каждый четвертый украинец считает полученное им образование бесполезным – опрос

Каждый четвертый житель крупнейших городов Украины (24,4%) считает полученное им образование бесполезным.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией «Active Group» в рамках проекта «Городской омнибус».

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В результате опроса относительно того, считают ли украинцы полученное образование полезным, выяснилось, что 68,2% респондентов уверены, что их образование было полезным, а 24,4% - нет.

Причем "точно полезным" его назвали 44,6%, а "скорее полезным" - 23,6%. В то же время, «скорее не полезным» свое образование считают 14,6%, а 9,8% выбрали вариант "точно не полезным". Затруднились ответить на этот вопрос 7,3% опрошенных.

"Закономерно то, что вариант ответа "точно полезным" чаще выбирали те респонденты, которые работают по полученной специальности или в смежной сфере.

"Скорее полезным" собственное образование называли те, кто работает в смежной сфере. А те украинцы, которые не работают по полученной специальности, больше заявляли о том, что не считают полезным собственное образование", - говорится в результатах исследования.

Опрос проводился в Киеве, Одессе, Харькове, Львове и Днепре. В каждом городе опрошено не менее 1500 респондентов. Теоретическая погрешность не превышает 2,5%.