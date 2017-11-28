В ООН Украину назвали девятой в мире по количеству внутренних переселенцев

Координатор по гуманитарным вопросам Организации Объединенных Наций в Украине Нил Вокер заявил, что Украина - девятая в мире страна по количеству внутренне перемещенных лиц.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«1,6 млн внутренне перемещенных лиц зарегистрировано в Украине, Украина - девятая по количеству внутренне перемещенных лиц страна в мире. Примерно 800 тысяч внутренне перемещенных лиц постоянно проживают на контролируемых правительством территориях, без учета тех внутренне перемещенных лиц, которые постоянно пересекают линию соприкосновения», - заявил он.

По словам Уокера, в Украине есть значительное количество гражданских, которые находятся и постоянно живут на территориях, не контролируемых правительством, и которые должны пересекать линию соприкосновения регулярно, чтобы зарегистрироваться как внутренне перемещенные лица и получать социальные выплаты и пенсии.

«Это частично объясняет, почему почти 1 млн украинцев каждый месяц пересекает линию соприкосновения», - добавил он.