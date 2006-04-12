Барановский жаждет мести

Вопрос о запрете на импорт российской продукции животноводства Кабинет министров рассмотрит 19 апреля, сообщил сегодня журналистам в Киеве министр аграрной политики Украины Александр БАРАНОВСКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что на сегодняшний день в Украине нет потребности в импорте мяса, поскольку, по данным Минагрополитики, наблюдается рост производства животноводческой продукции. По словам А.БАРАНОВСКОГО, за прошлый год объемы производства продукции животноводства возросли на 115% по сравнению с 2004 годом.

А.БАРАНОВСКИЙ также отметил, что ограничительные меры по российской продукции животноводства инициируются министерством в ответ на решение России о запрещении импорта украинского мяса.