Наркоделец на Днепропетровщине попытался дать следователю 24 тысячи гривень взятки

10:27, 26 ноября 2017
Общество
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23-летний следователь полиции сообщил о попытке его подкупить в подразделение внутренней безопасности.

Подозреваемый принес деньги следователю и был задержан / фото npu.gov.ua

В Днепропетровской области мужчину, подозреваемого в сбыте наркотиков, задержали за попытку подкупа следователя.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

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"Жена подозреваемого в сбыте наркотиков предложила полицейскому 24 тысячи гривень, чтобы договориться об избежании ее мужем ответственности за противоправную деятельность", - говорится в сообщении.

Однако 23-летний следователь полиции сообщил о попытке его подкупить в подразделение внутренней безопасности.

Как отмечается, деньги подозреваемый в наркосбыте принес полицейскому в служебный кабинет и положил ему на стол, после чего и был задержан.

Подозреваемый положил на стол следователя 24 тысячи гривен / фото npu.gov.ua

Сейчас открыто уголовное производство по факту подкупа, решается вопрос о квалификации действий женщины.

За подкуп должностного лица законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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Теги: #взятка полицейскому#подкуп следователя#пытался подкупить следователя