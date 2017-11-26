Наркоделец на Днепропетровщине попытался дать следователю 24 тысячи гривень взятки

В Днепропетровской области мужчину, подозреваемого в сбыте наркотиков, задержали за попытку подкупа следователя.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

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"Жена подозреваемого в сбыте наркотиков предложила полицейскому 24 тысячи гривень, чтобы договориться об избежании ее мужем ответственности за противоправную деятельность", - говорится в сообщении.

Однако 23-летний следователь полиции сообщил о попытке его подкупить в подразделение внутренней безопасности.

Как отмечается, деньги подозреваемый в наркосбыте принес полицейскому в служебный кабинет и положил ему на стол, после чего и был задержан.

Сейчас открыто уголовное производство по факту подкупа, решается вопрос о квалификации действий женщины.

За подкуп должностного лица законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.