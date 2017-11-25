Граждан Украины нет среди погибших и пострадавших во время пожара в гостинице в Батуми - МИД

14:07, 25 ноября 2017
Общество
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Департамент консульской службы МИД Украины сообщил, что украинцев нет среди погибших и пострадавших во время пожара в гостинице в Батуми.

Граждан Украины нет среди погибших и пострадавших во время пожара в гостинице в Батуми / скрин видео

Граждан Украины нет среди погибших и пострадавших во время пожара в гостинице в Батуми.

Об этом сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Twitter.

«Консул сообщает об отсутствии украинцев среди погибших и пострадавших во время пожара в гостинице в Батуми», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в результате пожара в гостинице «Леогранд» в Батуми погибли 12 человек. Спасатели эвакуировали из горящего здания более 100 человек.

По предварительным данным, возгорание произошло от перегрева электропроводки в спа-салоне.

В гостинице планировалось проведение конкурса красоты «Мисс Грузия». Как заверили в МВД страны, никто из участников мероприятия не пострадал.

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Теги: #пожар в Батуми#пожар в гостинице в Грузии#украинцы в Грузии