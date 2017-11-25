Граждан Украины нет среди погибших и пострадавших во время пожара в гостинице в Батуми - МИД

Граждан Украины нет среди погибших и пострадавших во время пожара в гостинице в Батуми.

Об этом сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Twitter.

«Консул сообщает об отсутствии украинцев среди погибших и пострадавших во время пожара в гостинице в Батуми», - говорится в сообщении.

Консул сообщает об отсутствии украинцев среди погибших и пострадавших во время пожара в гостинице в Батуми. pic.twitter.com/3uW3zUhwcJ — Украинцам в мире (@UkrZaKordonom) November 25, 2017

Как сообщал УНИАН, в результате пожара в гостинице «Леогранд» в Батуми погибли 12 человек. Спасатели эвакуировали из горящего здания более 100 человек.

По предварительным данным, возгорание произошло от перегрева электропроводки в спа-салоне.

В гостинице планировалось проведение конкурса красоты «Мисс Грузия». Как заверили в МВД страны, никто из участников мероприятия не пострадал.