Пожар в пятизвездочном отеле Батуми унес жизни 12 человек (видео)

В Грузии при пожаре в гостинице в черноморском курортном городе Батуми погибло 12 человек. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Грузии, передает Грузия online.

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"В Батуми, в результате пожара в гостинице "Леогранд", по предварительной информации погибло 12 человек. На этом этапе проводится их идентификация. Спасатели и полицейские сумели эвакуировать из здания более 100 человек. Среди них есть как постояльцы, так и сотрудники гостиницы. С интоксикацией различной степени тяжести находившиеся в гостинице люди переведены в клиники Батуми", - сказано в сообщении МВД Грузии.

По предварительной информации, пожар возник в спа-салоне от перегрева электропроводки.

В воскресенье в отеле было запланировано проведение конкурса красоты Мисс Грузия. По словам чиновников, ни одна из участниц конкурса, которые находились в отеле, не пострадали.