С каждого билета на фильм "Киборги" 5 гривень пойдут на помощь семьям погибших

Сегодня, 24 ноября, в Киеве команда фильма «Киборги» и Фонд «Вернись живым» презентовали инициативу #ЯНебайдужий! В рамках инициативы с каждого приобретенного билета на фильм «Киборги» 5 гривень будут перечислены на помощь семьям погибших в боях за Донецкий аэропорт.

Лента «Киборги» выйдет в официальный прокат 7 декабря 2017 года, она посвящена одной из самых героических страниц современной истории Украины – 242-дневной обороне Донецкого аэропорта.

«Наш фильм не про войну, наш фильм о мире, который рождается внутри этой войны. У нас достаточно много напряженных диалогов о том, что собственно мы защищаем, какую страну мы защищаем, в какой стране мы хотим жить» – отметил режиссер фильма Ахтем Сеитаблаев.

Говоря о войне, он подчеркнул, что эта война – это цивилизационный выбор между советским, имперским прошлым и, надеюсь, европейским украинским будущим.

Также он отметил, что в написании сценария принимали участие непосредственно Киборги, которые в 2014 обороняли ДАП, и каждый день на нашей съемочной площадке был кто-то из них.

Первый заместитель Министра информационной политики Эмине Джапарова отметила: «Именно фильм сегодня может показать события, происходящие в Украине, развеять все мифы. Министерство является партнером ленты. Лента полностью совпадает со Стратегией информационной реинтеграции Донбасса».

Как отметил председатель Госкино Филипп Ильенко: «Это первый художественный фильм о войне такого масштаба, поэтому на него была возложена очень важная миссия, и я горжусь тем, что Госкино его поддержало. Я считаю, что те месседжи и художественные образы, которые созданы в этой картине, идеально соответствуют потребности нашего общества. Также хочу заметить, что на промоподдержку «Киборгов» Госкино выделило рекордную сумму — 550 тыс.грн. Кроме того, мы будем включать этот фильм во все программы «Дней украинского кино» заграницей».

Продюсер фильма Иванна Дядюра отметила, что этот фильм о рождении новой нации, новой страны, о рождении новой армии. Она рассказала, что во время съемок фильма они услышали много историй о тех людях, которые были в аэропорту и погибли, и в определенный момент стал вопрос: как помочь этим людям? Именно так и родилась инициатива #ЯНебайдужий.

«Мы хотим, чтобы с каждого билета 5 гривень было перечислено в Фонд «Вернись живым» и оттуда они будут распределены семьям погибших киборгов» - акцентировала внимание Иванна Дядюра.

О механизме реализации инициативы #ЯНебайдужий рассказал Председатель Фонда «Вернись живым» Виталий Дейнега. По его словам, сейчас происходит сбор информации о всех, кто погиб под Донецким аэропортом – в старом и новом терминалах, метеовишкой и вышкой управления полетами. Позже комиссия, в состав которой войдут Киборги, определят критерии получения помощи семьям погибших – какой она будет и кто именно ее получит.

Также он подчеркнул: «Этот фильм имеет информационную миссию, он снят не для кассовых сборов и при этом он имеет свою социальную ответственность. Часть денег, которые могли быть использовать на следующий фильм, будут направлены на помощь семьям героев. Это первый на моей памяти социально ответственный фильм».

Организаторы приглашают всех принять участие в социальной инициативе #ЯНебайдужий, купив билет на фильм «Киборги», а также рассказать о ней другим. Для этого стоит только разместить картинку с хештегом #ЯНебайдужий в своей соцсети.

Подробнее об инициативе #ЯНебайдужий на официальной странице фильма «Киборги» в социальной сети Facebook: https://goo.gl/iVci47

Синопсис:

За их спинами матери, женщины, дети и целая Украина! Это история не о войне, а о современных героях, которые творят нашу новую Украину. Несмотря на разницу в статусе, происхождении и возрасте, их объединила одна цель – защитить родную землю от агрессора. Ради общей победы они готовы стоять до конца!

Страница в FB:facebook.com/kiborhy/

Пресс-кит: https://fex.net/#!681846495424