Еженедельно в Украине нелегально продают около тысячи новых iPhone X - эксперты

Еженедельно в Украине нелегально продают около тысячи новых iPhone X. Прибыль "теневиков" в неделю составляет 20 миллионов гривень, говорится в сюжете "Секретных материалов".

Читайте такжеПри сборке iPhone X незаконно работают студенты-стажеры - FT

3 ноября во всем мире стартовали продажи флагмана компании Apple - iPhone X. Однако Украина в 50 стран, где легально продают новый смартфон не входит. Эксперты ожидают, что официально продажи в Украине начнутся до конца года. Однако в магазинах телефоны уже давно продают из-под прилавка

Согласно экспертной оценке, еженедельно в Украине нелегально продают до тысячи штук новых iPhone X в обход фискальной и таможенной службы. По подсчетам экспертов, с продажи одного телефона "теневики" зарабатывают около 20 тысяч гривень. Таким образом, недельная прибыль продавцов контрабанды составляет 20 миллионов гривень.

Как сообщал УНИАН, ранее украинец пытался незаконно вывезти из Турции 43 iPhone X. Правоохранители изъяли более 40 телефонов Apple iPhone X стоимостью почти 1,3 миллиона гривень.