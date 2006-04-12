Президент опроверг басню про ”Нафтогаз”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО опровергает информацию о возможном банкротстве НАК «Нафтогаз Украины». Об этом он сообщил сегодня журналистам на пресс-конференции в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, Президент сказал: «Не живите баснями. Не нужно спекулировать на банкротстве «Нафтогаза Украины».

По его словам, компания имеет определенные текущие проблемы, однако, нет никаких оснований говорить о банкротстве. Президент сообщил, что он обратился к председателю ”Нафтогаза Украины” Алексею ИВЧЕНКО, чтобы он на будущей неделе провел пресс-конференцию и ответил на все вопросы журналистов.

Как сообщал УНИАН, 29 марта министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК заявил, что объем недопоступлений средств в бюджет в первом квартале этого года связан и с сокращением отчислений со стороны НАК «Нафтогаз Украины». Так, по результатам первого квартала отчисления НАК составили всего лишь 42%, по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, на сегодняшний день НАК не уплатил 600 млн. грн. НДС, а по задекларированному НДС НАК не осуществлял платежей, сообщил В.ПИНЗЕНИК.

4 апреля бывший глава НАК “Нафтогаза”, лидер РПУ Юрий БОЙКО заявил, что “к сожалению, его финансовое состояние сложно в связи с теми кредитами, которые были взяты в прошлом году – это было более миллиарда долларов. И, к сожалению, сегодняшняя ситуация дает все основания полагать о банкротстве, если не принять решительных мер”.

НАК «Нафтогаз Украины» прогнозирует, что в 2006 году дефицит собственных средств составит 10 млрд. 615,315 млн. грн. При этом доходная часть проекта финансового плана компании составляет 39 млрд. 857,654 млн. грн., расходная - 48 млрд. 243,785 млн. грн. Кроме того, для финансирования зарубежных инвестиционных проектов НАК «Нафтогаз Украины» необходимо привлечь 2 млрд. 229,185 млн. грн. Таким образом, в 2006 году расчетный дефицит средств в целом по НАК «Нафтогаз Украины» превысит 10,6 млрд. грн.