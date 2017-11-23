Геннадий Труханов: в следующем году в Одессе откроется новая школа

В Одессе полным ходом ведутся работы по строительству школы на 1000 мест на ул. М. Говорова. Это один из самых известных "долгостроев" в городе: работы были начаты ещё в 2006 году, велись медленными темпами, а затем и вовсе прекратились.

Достроить такое необходимое для густонаселённого района учреждение удалось только нынешней городской власти: работы на объекте возобновились в прошлом году.

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, строительство школы стало едва ли не основной просьбой местных жителей, поскольку здесь сосредоточен целый квартал многоэтажных жилых домов.

"Одесса - один из немногих городов в Украине, который эффективно решает проблему с нехваткой мест в учебных заведениях. Это - результат грамотного подхода к заброшенным и неэксплуатируемым помещениям, которые мы возвращаем в собственность города и передаем детям", прокомментировал Геннадий Труханов.

Так, в прошлом году в Приморском районе Одессы появился детский сад на 60 мест. 1 сентября этого года был открыт детский сад на 150 мест в Малиновском районе. Готовится к сдаче еще один детский сад - на улице Дюковской.

Что касается школы на Говорова, то уже выполнен монтаж перегородок, устройство перекрытий и кровли, фасадные работы. В данный момент проводится монтаж внутренних инженерных сетей.Отдельное внимание уделено современной системе пожарной безопасности.

Планируется, что новое учебное заведение откроет свои двери уже в следующем году.