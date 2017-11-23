В Житомире на фестивале инструментальной музыки "Сонячні кларнети" выступят исполнители из 6 стран

В Житомире исполнители из 6 стран мира принимают участие в VIII Международном фестивале инструментальной музыки «Сонячні кларнети».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, открытие фестиваля состоялось 22 ноября в Житомирском колледже культуры и искусств им. Ивана Огиенко.

В течение трех дней исполнители со всей Украины, Беларуси, Германии, Франции, Германии и Швейцарии будут играть на музыкальных инструментах в Житомире.

Приветствовал участников фестиваля заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации Ярослав Лагута.

«Житомирщина всегда была известна своими славными традициями. Очень приятно, что 8 лет назад зародился фестиваль "Солнечные кларнеты", который мы уже тоже считаем традиционным. Он дает возможность прославлять нашу область. Желаю фестивалю развития, а мы, власть, как сможем, будем этому способствовать», - отметил Лагута.

Студенты художественных учебных заведений Житомира будут иметь возможность посетить традиционные мастер-классы ведущих специалистов музыкальных вузов.

В рамках фестиваля также состоится выставка-презентация духовых инструментов французской фирмы «Selmer».

"Украшением фестиваля станет выступление Стерната Александра (Швейцария) - выпускника Харьковского национального университета искусств им. И.П.Котляревского, лауреата многих международных конкурсов", - отмечают в облгосадминистрации.