Приходько вместе с воином АТО записала песню к годовщине Евромайдана (видео)

Певица Анастасия Приходько, недавно ставшая заслуженной артисткой Укрианы, подготовила особый подарок к 4-й годовщине Майдана. Вместе с воином АТО, парамедиком Дарьей Зубенко Анастасия спела композицию "Дівчата", пишет ТСН.

Дарья ушла на фронт в 2015-м, когда ей было 28 лет. Работала парамедиком медицинского батальона "Госпитальеры" при 8-м батальоне Украинской добровольческой армии "Аратта". Воевала под Донецком и в секторе М. Сейчас девушка работает инструктором по тактической медицине и первой домедицинской помощи в "44-м Учебном центре". Пение для Дарьи – хобби. Песня "Дівчата" - первый записанный и изданный сингл в ее исполнении.

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Автором слов композиции "Дівчата" стала поэтесса, волонтер, общественный деятель Елена Задорожная, автором музыки - Дарья Яковенко, которой на момент написания песни, в 2015-м, было 14 лет и которая училась в школе на Полтавщине.

Песня "Дівчата" стала одиннадцатым синглом социально-художественного проекта #ПісніВійни. Композиция вошла в одноименный альбом современных фронтовых песен, релиз которого состоялся 14 октября 2017 года.

Пластинка объединила 15 композиций, написанных воинами АТО под воздействием пережитого на войне на востоке Украины. Все эти песни в рамках социально-художественного проекта #ПісніВійни были записаны на профессиональной студии в уникальных дуэтах бойцов-авторов и известных украинских артистов. #ПісніВійни – волонтерская инициатива. Проект длился в Львове полтора года: от идеи до выхода альбома.

Напомним, ранее украинская певица Анастасия Приходько, которая известна своей партиотической позицией, высказалась относительно российских музыкантов и артистов.