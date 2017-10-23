"Большинство этих ссыкунов уже нажрались!": Приходько вновь жестко "прошлась" по российской эстраде

Украинская певица Анастасия Приходько, которая известна своей партиотической позицией, высказалась относительно российских музыкантов и артистов. Своими мыслями артистка поделилась с изданием Persona.

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"Ссыкуны! Я приняла решение покинуть российскую сцену на пике карьеры в Российской Федерации. Последнее интервью у меня было 8 марта 2014 года на "Первом канале" — в ток-шоу Юлии Меньшовой.

Когда большинство звезд еще стояли за забором Останкино и думали, как им попасть в эфир. Но я смогла от этого отказаться – ради своего народа, который хочет и может жить по-другому", - сказала певица.

По словам артистки, российских звезд погубит жадность. "Но большинство этих российских эстрадных ссыкунов уже нажрались. И в банках у них лежит достаточно, и дома на заграничном побережье имеются…Это жадность. А жадность порождает бедность. Так было, есть и будет. Эти бараны думают, мол, если они будут соблюдать нейтралитет, с ними ничего не случится. В "Мастере и Маргарите" сказано: трусость – нижайший порок человека. Мне не понять этих людей. Вот если бы они стали выражать свое мнение, то перестали бы жить под "пастухом", который их "пасет" и кормит объедками под видом красной икры", - подытожила украинка.