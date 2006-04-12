Циклон с Балкан принесет дожди

Завтра в Украине в связи с перемещением циклона с Балкан пройдут дожди, в западных областях, Винницкой, Одесской, а днем и в Житомирской, Киевской, Черкасской и Кировоградской области сильные, в Прикарпатье ночью и утром местами очень сильные дожди, в Карпатах с мокрым снегом; в южной части и на Левобережье отдельные грозы.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура в западных областях на протяжении суток 2-7° тепла, в Карпатах ночью до 3° мороза; на остальной территории ночью 5-10° тепла, днем 8-13°, в восточных, Днепропетровской областях, Крыму и Приазовье 13-18° тепла. Ветер юго-восточный с переходом на западной половине на северо-западный, 7-12 м/с, в восточных, южных областях и Крыму днем порывы 15-20 м/с.

14-15 апреля - переменная облачность. В южных, восточных областях и Крыму преимущественно без осадков, только днем 15 апреля на востоке местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 4-9° тепла, днем 14-19°. На остальной территории небольшие дожди, на западе ночью местами с мокрым снегом. Температура в западных областях ночью 0-5° тепла, днем 5-10° (в Карпатах ночью около 0°, днем 1-6° тепла), в северных и центральных областях 14 апреля ночью 3-8° тепла, днем 10-15°, 15 апреля ночью 1-6° тепла, днем 7-12° . Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

16 апреля преимущественно без осадков, только днем в западных областях дождь; 17 апреля ночью в западных, Винницкой, Одесской областях, днем в западной половине Украины дождь, на остальной территории без осадков. Температура ночью 1-6° тепла, 16 апреля в западных областях, а 17 апреля в северных, центральных и восточных областях местами 0-3° мороза; днем 8-14° тепла, на юге до 17° .

В Киеве и области в четверг ожидается облачная погода. Дождь, днем сильный. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 7-9°, днем 9-11°; по области ночью 5-10°, днем 8-13°.

14-15 апреля - переменная облачность. 14 апреля небольшой дождь; температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°. 15 апреля ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь; температура ночью 1-6° тепла, днем 7-12°. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

16-17 апреля - без существенных осадков, только днем 17 апреля дождь. Температура ночью 1-6° тепла, 17 апреля местами 0-3° мороза, днем 8-13° тепла.