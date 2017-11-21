За три года Житомирщина привлекла на реализацию 150 проектов более 348 миллионов гривень из ГФРР

За последние три года Житомирщина привлекла на почти 150 проектов свыше 348 млн. грн. средств Государственного фонда регионального развития.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на данные департамента градостроительства, архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Как отмечается в сообщении, «в течение 2015-2017 годов Житомирщина привлекла 348 млн 576,456 тыс. грн. средств из Государственного фонда регионального развития на почти 150 проектов».

Так, за указанный период за средства Государственного фонда регионального развития в области проводили реконструкции котельных, сетей водоснабжения, уличного освещения, капитальные ремонты и термосанации учреждений образования и тому подобное.

Самые масштабные из проектов – это реконструкция центрального стадиона «Полесье» в Житомире, а также реставрационно-ремонтные работы по восстановлению театра в Бердичеве.

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В частности, на житомирском стадионе «Полесье», среди прочего, планируют устроить новый травяной газон с системой полива и подогревом поля, теннисные корты, сделать освещение, проложить гранитные дорожки, завершить реконструкцию входной арки, провести благоустройство.

Сейчас на стадионе кладется асфальт для дальнейшего устройства беговых дорожек, а за пределами поля устанавливают гранитные бордюры, реконструируется входная арка, где будет размещаться касса и магазин.

Проект по реконструкции Бердичевского театра завершится уже в декабре 2017 года. Здесь уже утеплили фасад, усилили конструкции здания, крыши, выполнили отделочные работы, следуя и современным технологиям, и исторической подлинности, чтобы максимально показать театр таким, каким он был прежде. Городской театр в Бердичеве будет иметь 420 зрительских мест, 8 из которых – для лиц с особыми потребностями.

Справка УНИАН. На Житомирщине в 2015 году за средства Государственного фонда регионального развития реализовали 75 проектов на общую сумму 109 млн 305,228 тыс. грн. В 2016 году был реализован 41 проект на общую сумму 104,3 млн. грн. С начала этого года в область направили 134,971 млн. грн, за счет которых осуществляется реализация 34 проектов регионального развития. Среди них - 17 проектов внедряются в объединенных территориальных общинах на общую сумму 33 млн 476,408 тыс. грн.