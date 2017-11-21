Украина отмечает День достоинства и свободы: в центре Киева ограничено движение

Сегодня, 21 ноября, в День достоинства и свободы и День памяти жертв голодоморов на Софийской и Михайловской площадях, улицы столицы дополнительно будут патрулировать 2 тыс. полицейских. В центре изменены маршруты общественного транспорта, говорится в сюжете программы ТСН.Ранок.

Читайте такжеНа Грушевского в Киеве восстановили граффити времен Майдана (видео)Торжества состоятся по всей стране, но самые масштабные мероприятия пройдут в Киеве, с представителями власти, духовенства, молодежи, участников революционных событий и воинов АТО. Запланировано возложение цветов, зажжение свечей, открытие памятного сквера, проведение панихид, концертов и тематических выставок.

В связи с мероприятиями в Киеве запретили движение транспорта с 7:00 до 14:00 на Владимирском проезде. Также в местах проведения мероприятий запрещено останавливать и оставлять на стоянку автомобили.

Кроме этого, вход на станцию метро "Крещатик" со стороны улицы Институтской откроют только после окончания мероприятий.

С 7:00 по измененным маршрутам будут ездить троллейбусы №6, №16, №18, сообщил "Киевпастранс". Троллейбусы маршрута №6 будут курсировать от Минского массива до станции метро "Лукьяновская". Движение троллейбусов маршрутов №16, №18 будет организовано от ул. Академика Щусева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Напомним, чтыре года назад на Майдан Незалежности вечером вышла небольшая группа людей, возмущенных решениями тогдашнего президента Виктора Януковича отказаться от планов по евроинтеграции. Протест быстро стал массовым, в частности, из-за кровавого и жестокого разгона студентов ночью 30 ноября 2013 года. Уже через несколько дней в центре Киева люди разбили палаточный городок, который власти несколько раз пытались разогнать силой. Закончилась Революция достоинства, как впоследствии назовут эти события, бегством Януковича и расстрелом Небесной сотни.